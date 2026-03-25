قيمة المدّخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد

تطوّرت مدخرات تونس من العملة الصعبة لتتجاوز قيمتها 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 106 أيّام توريد، إلى حدود، الخميس، مقابل 22،9 مليار دينار (100 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة.

وبحسب مؤشرات نقدية ومالية صادرة عن البنك المركزي التونسي، فإنّ تحسّن المدخرات من العملة الصعبة يفسر بارتفاع عائدات العمل، بنسبة 6 بالمائة، إلى حدود 1،9 مليار دينار، والعائدات السياحية، بنسبة 4،7 بالمائة، إلى حدود 1،3 مليار دينار، وذلك إلى يوم 20 مارس 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وأظهرت مؤشرات المركزي التونسي، أيضا، نمو إجمالي المعاملات ما بين البنوك، بنسبة 33 بالمائة، لتتحوّل من 2،8 مليار دينار، بتاريخ 25 مارس 2025، إلى 3،8 مليار دينار، حاليا.

في المقابل تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل، بنسبة 19،5 بالمائة، إلى حوالي 10،9 مليار دينار، إلى التاريخ ذاته.

