كأس أمم أفريقيا: تونس تفوز على أوغندا بثلاثية

استهل المنتخب الوطني مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 بتحقيق فوز عريض على نظيره المنتخب الأوغندي بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وفي الدقيقة 10 تمكن إلياس سخيري من افتتاح التسجيل قبل أن يسجل إلياس العاشوري الهدف الثاني في الدقيقة 40 فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم تونس بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني عاد العاشوري وأحرز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب التونسي في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 90+2 أحرز دنيس دنيس أوميدي هدف أوغندا الوحيد.

كلمات البحث :المنتخب التونسي;كأس أمم إفريقيا