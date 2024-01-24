كأس افريقيا: تشكيلة تونس ضد جنوب افريقيا

تفصلنا بضع دقائق على انطلاق مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب جنوب افريقيا في تمام الساعة السادسة مساء، في اطار الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس امم افريقيا الكوت ديفوار 2023.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني ضد حنوب افريقيا:

البشير بن سعيد – وجدي كشريدة – ياسين مرياح (قائد فريق) – منتصر الطالبي – علي العابدي – الياس السخيري – عيسى العيدوني – أنيس بن سليمان – سيف الدين الجزيري – حمزة رفيعة – الياس العاشوري

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