كأس افريقيا للشبان في كرة الطاولة: وسيم الصيد يتوج بالميدالية الذهبية

أحرز وسيم الصيد اللقب القاري للفتيان تحت 19 عاما بعدما توج بالميدالية الذهبية في كأس إفريقيا للشبان لكرة الطاولة التي تحتضنها مدينة لاغوس النيجيرية عقب فوزه، اليوم الثلاثاء، في الدور النهائي على النيجيري مويز اديغوكي 4-0.

وفي طريقه إلى الدور النهائي، كان وسيم الصيد قد تصدر المجموعة الاولى من الدور الاول بتغلبه على كل من الكامروني ندزيلين ماكسميث والسينيغالي فايي قيلس بنتيجة 3-0، قبل اقصاء الغاني اوفوري ريشارد في الدور ثمن النهائي بنتيجة4-0.

وفي الدور ربع النهائي تغلب الصيد على النيجيري عبد الفتاح عبد الباسط بنتيجة 4-3 قبل التفوق على المصري ايهاب عمر في مباراة نصف النهائي بنتيجة 4-2.

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