كأس العالم لسلاح السابر – المنتخب التونسي للوسطيات يتوج بذهبية منافسات الفرق

تُوج المنتخب التونسي لسلاح السابر للوسطيات أمس الأحد، بالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق ضمن منافسات كأس العالم للأصاغر والأواسط التي أقيمت بالعاصمة السنغالية داكار من 12 إلى 15 فيفري 2026.

وعاد المركز الثاني للمنتخب السنغالي، في حين آل المركز الثالث للمنتخب الجزائري.

وأنهت العناصر الوطنية مشاركتها بحصيلة 5 ميداليات، بعد أن ظفرت قبل ذلك في منافسات الفردي ببرونزية في صنف الوسطيات عن طريق عائشة بوعجينة و3 برونزيات في صنف الأصاغر والصغريات بواسطة كل من ياسمين الرزقي وسلمى الاخوة ومحمد الهادي الغنجة.

كلمات البحث :المنتخب التونسي;ذهبية;كأس العالم لسلاح السابر