كأس العالم للسباحة بالزعانف: تونس تحرز 5 ميداليات منها ذهبية

أحرزت تونس 5 ميداليات عالمية خلال المشاركة في كأس العالم للسباحة بالزعانف تايلاندا سبتمبر 2024 .

وفيما يلي العناصر الوطنية المتوجة:

-ميدالية ذهبية في سباق 400 متر BF للسباحة سارة بن أحمد و رقم قياسي وطني جديد

-ميدالية فضية للسباح يوسف الحاج حسين في سباق 400 متر BF و رقم قياسي وطني جديد

-ميدالية برونزية للسباح نذير المعلاوي في سباق 1500 متر SF و رقم قياسي وطني جديد

-ميدالية برونزية للسباحة سارة بن أحمد في سباق 200 متر BF

-ميدالية برونزية للسباح نذير المعلاوي في سباق 800 متر SF.

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