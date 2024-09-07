كأس العالم للسباحة بالزعانف: تونس تحرز 5 ميداليات منها ذهبية

أحرزت تونس 5 ميداليات عالمية خلال المشاركة في كأس العالم للسباحة بالزعانف تايلاندا سبتمبر 2024 .
وفيما يلي العناصر الوطنية المتوجة:
-ميدالية ذهبية في سباق 400 متر BF للسباحة سارة بن أحمد و رقم قياسي وطني جديد
-ميدالية فضية للسباح يوسف الحاج حسين في سباق 400 متر BF و رقم قياسي وطني جديد
-ميدالية برونزية للسباح نذير المعلاوي في سباق 1500 متر SF و رقم قياسي وطني جديد
-ميدالية برونزية للسباحة سارة بن أحمد في سباق 200 متر BF
-ميدالية برونزية للسباح نذير المعلاوي في سباق 800 متر SF.
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