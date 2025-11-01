كأس العالم للسباحة بالزعانف: سارة بن أحمد تتوج بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر

تُوّجت سارة بن أحمد بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر BF بتوقيت 3:59.21 بكأس العالم للسباحة بالزعانف- أبوظبي 2025، متفوقة على المصرية صاحبة المركز الثاني والكازاخستانية التي حلت ثالثة.

وشددت الجامعة التونسية لأنشطة الغوص والانقاذ أن هذا الإنجاز الجديد تؤكد من خلاله سبّاحة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف أحقيتها بلقب بطلة العالم، الذي كانت قد نالته الشهر الماضي في بطولة العالم للمياه المفتوحة في مصر.

