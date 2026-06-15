كأس العالم 2026.. تونس-السويد 1-5: هزيمة مخيبة للآمال

انهزم المنتخب الوطني التونسي فجر اليوم الاثنين، أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1 في المباراة التي دارت بملعب مونتيري بالمكسيك ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 الذي تحتضنه الولايات المتحدة الامريكية.

وأخذ المنتخب السويدي الأسبقية بهدف لاعب وسطه من أصول تونسية ياسين عياري (7)، وأضاف مهاجم ليفربول الإنجليزي ألكسندر إيزاك الثاني (30).

لكن عمر الرقيق أعاد تونس إلى المباراة (43)، قبل إنهاء هدّاف أرسنال الإنجليزي فيكتور يوكيريس الأمور بإضافة الثالث (59) والبديل ماتياس سفانبيرغ الرابع (88) وعياري الخامس (90+6).

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