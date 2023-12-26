كأس موسم الرياض للتنس: أنس جابر تنهزم أمام آرينا سابالينكا

انهزمت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا في جدول ترتيب رابطة محترفات التنس أمام نظيرتها البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6 – 4 و3 – 6 و2-6 ، ضمن فعاليات بطولة موسم الرياض للتنس الاستعراضية.

وهذه المواجهة هي السابعة التي تجمع بين اللاعبيتين، حيث سبق لأنس جابر أن فازت في لقاءين كان آخرها في نصف نهائي بطولة ويمبلدون في جويلية الماضي، فيما فازت آرينا ساباليناكا في اربعة لقاءات كان آخرها في بطولة سينسيناتي في آوت من العام الجاري.

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