كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس

استقبل محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 12 فيفري 2026، بمقر الوزارة، جوزبي بيروني، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.

وقد مثّل هذا اللقاء مناسبة ذكّر خلالها الطرفان بأهمية تطوير علاقات الشراكة التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي وفق مقاربة جديدة، تستجيب لتطلعات الجانبين وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد والتحديات الماثلة، في كنف الاحترام التام للسيادة الوطنية وعلى قاعدة الندّية والمصلحة المشتركة.

كلمات البحث :بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس;رئيس;كاتب الدولة;وزير الخارجية