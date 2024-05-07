كاتب الدولة للخارجية يؤكد إلتزام تونس بشراكتها مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة إلتزام تونس بشراكتها مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي على أساس الاحترام المتبادل بما من شأنه تعزيز ديناميكية جديدة في العلاقات الثنائية.

وجاء هذا التـاكيد من قبل كاتب الدولة الذي يؤدي زيارة عمل الى المانيا اليوم الثلاثاء، خلال لقاءه اليوم في برلين نظيره الألماني توماس باغر، حسب ما ذكرته الوزارة في بلاغ لها.

ورحب المسؤولان بالتعاون المثمر القائم بين البلدين والذي يتميز بكثافته وتنوعه و اتفقا على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بهدف تعزيز الحوار السياسي لإعطاء زخم جديد للشراكة بين البلدين في سياق إقليمي ودولي متسم بالاضطرابات الجيوسياسية.

وفي هذا الصدد، شدّد باغر على اهتمام ألمانيا الاستراتيجي بعلاقاتها مع تونس، كجزء من شراكة مربحة للجانبين ومتطلعة إلى المستقبل.

و تبادل المسؤولان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد كاتب الدولة منير رجيبة في هذا السياق موقف تونس الثابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية العادلة، من خلال التأكيد مجددا على دعوة تونس إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حد للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي المحتل ضد المدنيين الفلسطينيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط ودون عوائق.

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