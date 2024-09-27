كاتب الدولة للخارجية يلتقي السفير الأمريكي

استقبل محمد بن عيّاد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 27 سبتمبر 2024، جوي هود، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس الذي هنّأه بمناسبة تسلّمه لمهامه الجديدة وأعرب له عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق روابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين وعلى الفرص المُتاحة للنهوض بها نحو آفاق أرحب، في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

كما تم الاتفاق على مزيد العمل من أجل حث الجهات الاقتصادية الفاعلة بالبلدين على تعزيز التعاون في المجالات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحيوية.

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