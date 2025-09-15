كافة أسلاك التربية يُنفذون الأربعاء وقفة احتجاجية بساعتين داخل المؤسسات التربوية وأمام المندوبيات الجهوية

اخر تحديث : 15/09/2025
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

الاتحاد

ينفذ العاملون بمختلف أسلاك التربية يوم الاربعاء 17 سبتمبر 2025 وقفة احتجاجية بساعتين داخل المؤسسات التربوية وأمام المندوبيات الجهوية، احتجاجا على « عدم تنفيذ الاتفاقيات ورفض التفاوض والاعتداء على الحق النقابي ».
وتتواصل هذه الوقفة الاحتجاجية من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار وبمشاركة كل الأسلاك التربوية من معلمين وأساتذة وقيمين وقيمين عامين وإداريين ومتفقدي إبتدائي وثانوي وعملة ومرشدين تطبيقيين ومستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وفق بيان لقسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق