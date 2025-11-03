كافة أنشطة مادة التربية التكنولوجية ستظلّ كما هي لكن ستكون داخل الفضاء المدرسي

أكدت المُديرة العامّة للمرحلة الإبتدائيّة بوزارة التربية، نادية العيّاري في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الإثنين، بأنه « لم يتم تغيير المضامين التعليمية لمادة التربية التكنولوجية بل عملت الوزارة على تطوير الممارسات البيداغوجية المتعلّقة بهذه المادّة »، مشدّدة على أنّ « كافة الأنشطة ستظلّ كما هي لكن ستكون داخل الفضاء المدرسي دون الإعتماد على المشاريع الجاهزة ومسبقة الصنع على غرار المنسج والفولة ».

وقالت العياري إنّ « إطار الإشراف البيداغوجي أعدّ وثيقة توجيهية تُساعد المدرّس على تدريس مادّة التربية التكنولوجية بطريقة تتلاءم مع السياق العام »، مشيرة إلى أنّ « المذكّرة التي تم إصدارها في الغرض تتضمّن جملة من الإجراءات تتعلّق بهذه المادّة التي أصبحت مهمّشة باعتبار أنّ جميع الأنشطة يتم إنجازها من قبل الولي وليس التلميذ على غرار نبتة الفول والمنسج.

