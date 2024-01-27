كان كرة اليد: تونس تفوز على الرأس الأخضر وتُحرز المركز الثالث



أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد، مساء اليوم السبت 27 جانفي 2024 مشاركته في منافسات كاس امم افريقيا التي تحتضنها مصر في المركز الثالث بعد فوزه على منتخب الرس الاخضر بنتيجة 35-28 في المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث.

وضمن المنتخب التونسي بعد هذا الفوز خوض دورة الملحق لحجز تأشيرة عبوره الى الالعاب الاولمبية في مهمة ستكون صعبة خصوصا في ظل مشاركة منتخبات أوروبية.

وكان المنتخب التونسي لكرة اليد قد خسر رهان التأهل الأولمبي المباشر بعد هزيمته امام نظيره المصري بنتيجة 25-30 (الشوط الاول 12-17) يوم الخميس في الدور نصف النهائي.

وفي المقابل ضمن السباعي التونسي تاهله الى بطولة العالم 2025 المقررة بكل من كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وستدور مباراة الدور النهائي بين المنتخب المصري ونظيره الجزائري بداية من الساعة الخامسة مساء.

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