كريشان: منصة «عِلْمْ» ترافق الطالب عن طريق الأستاذ الجامعي من أول المسار إلى آخره

قالت سوسن كريشان المديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي خلال حضورها واب كاست استثنائي اليوم الجمعة 2 ماي 2025، لإطلاق منصة « عِلْمْ » إن الهدف من المكتبة الرقمية هو مرافقة الطالب من أول المسار إلى آخره.

وأشارت كريشان إلى أنه بمجرد ولوج الطالب للتطبيقة يعبر عن الاختصاصات التي يريد التعرف عليها، لافتة إلى أن المكتبة توفر فكرة عن مدة القراءة ما سيُساعد ذوي الاحتياجات الخاصة كما ستوفر تلخيصا للكتاب وتحديدا لصفحات المرجع التي تجيب عن بعض الأسئلة المطروحة من قبل المستخدم.

كما كشفت كريشان عن وجود لجان في كل اختصاص وأساتذة جامعيين متطوعين لتوفير الخدمة للجميع ستتولى التثبت من الكفاءة العلمية للمرجع والملكية الفكرية ثم يتم ادراجه على المنصة للجميع ما سيعود بالإفادة عليهم.

من جهته، أبرز مستشار وزير التعليم العالي يوسف بن حليمة أن المنصة تعتمد على ذكاء اصطناعي سيادي وأن المعلومات موجودة فقط على الخوادم التونسية، موضحا بأن المنصة مفتوحة للجميع ولكن يجب استعمال بريد الكتروني مؤسساتي للانضمام لها لا شخصي.

وأضاف بن حليمة بأن المنصة توفر احصائيات عامة حول قراءة الكتاب ونسبة التقدم في القراءة وتحديد معدل قراءة الكتاب في اليوم والوقت الذي سيُستغرق في ذلك .

وقال المتحدث إن الأستاذ بإمكانه استعمال المنصة في الدرس ودعوة طلبته للإجابة عن أسئلة بالاطلاع على مراجع تساعده في المنصة.

وأردف رشاد الغربي نائب رئيس جامعة تونس بأن المشروع أُنجز « بأنامل تونسية وبعمق وطني لكل الجهات فجميع الجامعات مستفيدة منه و ما هو مكتوب وورقي وما هو رقمي تم تجاوزه فالكل على ذمة الطلبة والأساتذة » .

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