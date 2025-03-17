كسوف جزئي للشمس يوم السبت 29 مارس 2025

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الاثنين، عن حدوث كسوف جزئي للشمس في تونس يوم 29 مارس 2025.

وسيشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية كسوفًا جزئيًا يمكن رؤيته في وشمال إفريقيا أمريكا الشمالية وأوروبا وشمال آسيا.

ظروف الكسوف على مستوى العالم

بداية الكسوف الجزئي: سيبدأ فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.

ذروة الكسوف: سيصل إلى أقصى تغطية له في المناطق الشمالية من كندا.

نهاية الكسوف الجزئي: سينتهي في أقصى شمال روسيا.

رغم أنه كسوف جزئي، إلا أنه سيكون له مقدار مهم يبلغ 0.93818، مما يعني أن ما يقارب 94% من قرص الشمس سيحجبه القمر عند ذروة الكسوف.

*تفاصيل الكسوف في بعض المدن التونسية:

*طبرقة: قدر الكسوف 4.56٪ – الظلمة 1.2٪ من 11:26 إلى 12:11

*بنزرت: قدر الكسوف 3.47٪ – الظلمة 0.8٪ من 11:31 إلى 12:11

*الكاف: قدر الكسوف 3.21٪ – الظلمة 0.7٪ من 11:28 إلى 12:06

*تونس العاصمة: قدر الكسوف 1.71٪ – الظلمة 0.3٪ من 11:36 إلى 12:04

*القصرين: قدر الكسوف 1.34٪ – الظلمة 0.2٪ من 11:33 إلى 11:57

وأشار المعهد إلى أن الكسوف في تونس سيكون طفيفًا جدًا وغير ملحوظ بالعين المجردة. ولكن علميًا، هو علامة مرئية على الإقتران المركزي بين الأرض و القمر و الشمس (المحاق) وولادة هلال عيد الفطر والتي ستحدث تحديدا عند الساعة 11:58.

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