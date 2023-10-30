كشف مخبر عشوائي لتصنيع العقاقير والهرمونات الستيرويدية المحظورة والاحتفاظ بـ6 أشخاص

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها، عن توفّر معلومات لدى الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس، بشأن ضلوع رجل أعمال وكيل لشركة أجنبيّة لصناعة المكمّلات الغذائيّة بتونس، في تصنيع وترويج الحقن الستيرويدية المحظورة بصفتها مواد خطرة مُدرجة بالجدول « ج » للمواد السامّة.

وأمكن للفرقة المذكورة على إثر أعمال تفتيش ومداهمات قانونية لمحلات سكنى ومستودعات بولايات تونس الكبرى وبنزرت، حجز الآتــــي:

₋ 1556 بين علبة وكبسولة وحقنة لمواد دوائيّة من الستيرويدات الابتنائية Stéroïdes androgènes anabolisants (SAA) المعدّة للترويج بين هواة رياضة كمال الأجسام، وهي مواد دوائية خطرة مدرجة بالجدول « ج »، تحاكي عمل هرمون « التستستيرون » في الجسم، ويُمنع بيعها بدون وصفة طبية واستيرادها دون الحصول على تصريح من وزارة الصحة.

₋ كميّة من السوائل الستيروديّة الخام و836 حقنة زجاجية فارغة وملصقات ومعدّات مخصّصة لتعبئتها.

₋ 414 وحدة من المكملات الغذائيّة المخزنة في ظروف لا تتوفّر فيها الشروط الصحيّة لخزن الأغذية.

₋ مبلغ مالي نقدي وقدره 65 ألف دينار و04 سيّارات.

وقد تعهّدت إدارات الاختصاص بالإدارة العامة للديوانة، إدارة التفقد الصيدلي بوزارة الصحّة، الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائيّة، والوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات برفع المخالفات وتقديم الطلبات الإداريّة كل في نطاق اختصاصه.

وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائيّة بأريانة، بالاحتفاظ بــ06 من ذوي الشبهة ومن بينهم رجل الأعمال صاحب شركة تصنيع المكملات الغذائيّة وعدل تنفيذ ضالع في النشاط الإجرامي الموصوف وذلك لأجل جرائم تتعلق بــ « غسيل الأموال والتهريب والتوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة والصنع والتحضير لأعراض تجارية لمواد من الجدول « ج ».

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