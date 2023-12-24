كلفة انتخابات المجالس المحلية بدوريها الأول والثاني تناهز الـ 50 مليون دينار

تناهز كلفة انتخابات المجالس المحلية بدوريها الأول والثاني الـ 50 مليون دينار، وفق ما أعلنه اليوم الأحد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي.

وقال العياشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالمركز الاعلامي بقصر الرياضة بالمنزه، ان كلفة الدور الاول من انتخابات المجالس المحلية قدرت بنحو 40 مليون دينار ومن المتوقّع أن ترتفع الى 50 مليون دينار بتنظيم الدور الثاني منها في منتصف شهر فيفري القادم.

وكشف أن معدّل الكلفة الخاصة بالانتخابات سجّل ضمن الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية الذي جرى اليوم الأحد شبه استقرار بالمقارنة مع المحطات الانتخابية الماضية.

ويصل معدل كلفة أي محطة انتخابية في تونس الى 50 مليون دينار، وفق ما صرح به العياشي، مشيرا الى أن هذه الكلفة تتوزع بين مواد انتخابية ونفقات لوجستية.

ويخصّص القسم الأكبر من المصاريف ضمن ميزانية أي استحقاق انتخابي لتنيظم يوم الاقتراع وتنفق بالأساس لفائدة المؤسسات العمومية على غرار وزارة الدفاع والمطبعة الرسمية ووسائل الاعلام العمومية.

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