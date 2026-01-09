كوكب المريخ يدخل عشية اليوم الجمعة اقترانا شمسيا

أكّد أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس، هشام بن يحي، أن كوكب المريخ يدخل عشية اليوم الجمعة (لم تحدد الساعة بعد) في عملية اقتران شمسي بينه وبين الشمس مما يصعّب رؤيته بالعين المجردة أو التيليسكوب من كوكب الارض وتعرّض عملية رصده بالآلات الى تضرر الأدوات اللوجيستية أثناء هذه الفترة.

وأضاف هشام بن يحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاقتران الشمسي يعرّف كونه اقتراب بين نجم أو كوكب أو قمر من الشمس، مبرزا أن عملية الاقتران الشمسي بين كوكب المريخ والشمس في مجملها هي ظاهرية لأن الكوكب المذكور لن يقترب من الشمس وسيسجل عشية هذا اليوم أبعد نقطة له من الارض والمقدرة بمسافة 359 مليون و 534 ألف و 890 كلم.

ولفت الى أن عملية الاقتران الشمسي هذه ستحول دون رؤية كوكب المريخ من الارض بالعين المجردة أو بالتيليسكوب وذلك لمدة أسابيع باعتبار أنه سيدخل في بؤرة الشمس وسيبقى مخفيا لمدة 4 أو 5 أسابيع وعند ظهوره مجددا سيبقى 26 شهرا تصعب فيها رؤيته بوضوح.

وحذّر أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس هواة علم الفلك من استخدام التيليسكوبات لرؤيته للخطر المحدق بالمعدات أثناء الرصد لانه في بؤرة الشمس، مضيفا أن الارض والمريخ والشمس في نوع من الاصطفاف الكوكبي لان الزاوية قريبة من الصفر.

