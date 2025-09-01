«كونكت» تعلن رفع إيقاف نشاط شركات نقل العربات

أعلن المجمع المهني لشركات نقل العربات بمنظمة الأعراف « كونكت » (Remorquage) لكافة منظوريه، أنه تقرّر رفع إيقاف النشاط الذي سبق الإعلان عنه في البلاغ الصادر بتاريخ 29 أوت 2025، وذلك على إثر جلسة العمل المنعقدة اليوم، الأحد 31 أوت 2025، والتي جمعت ممثلين عن المجمع المهني بمسؤولين عن مؤسسة الإسناد (Assisteur) المعنيّة.

وقد أفضى هذا الاجتماع إلى التزام المؤسسة المعنيّة بتسوية وضعية شركات نقل العربات المتعاملة معها بداية من يوم 05 سبتمبر 2025 كما تم التداول في جملة من النقاط التي تهم القطاع.

