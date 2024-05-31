لأسباب صحية: إلغاء بقية برنامج زيارة وائل الدحدوح إلى تونس

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم الجمعة، للرأي العام عن الغاء بقية اللقاءات المبرمجة مع الصحفي وائل الدحدوح مراسل ومدير مكتب قناة الجزبرة بغزة ، نظرا للارهاق الصحي الذي اصابه وشعوره بآلام شديدة بيده المصابة مما استوجب عودته الفورية الى الدوحة بطلب من اطبائه المباشرين لحالته الصحية.

وأعربت النقابة عن أملها في عودة قريبة لوائل الدحدوح الى تونس لبرمجة فعاليات اخرى معه في اقرب الاوقات.

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