لأول مرة في تونس: تقنية ليزر حديثة لعلاج البروستاتا بمستشفى شارل نيكول

نجح فريق طبي تونسي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول الأحد، في إجراء ثلاث عمليات دقيقة لعلاج تضخم البروستاتا الحميد باستخدام تقنية الليزر الحديثة، وذلك لأول مرة في المؤسسات الاستشفائية التونسية.

وتمت العمليات بكفاءات تونسية في إطار يوم علمي وتكويني، وحققت نتائج ممتازة دون الحاجة إلى الجراحة التقليدية، مما يساهم في تقليل النزيف وتسريع شفاء المرضى، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

وأضاف البلاغ أن هذا الإنجاز يعكس التقدّم التكنولوجي الذي تشهده مؤسسات الصحة العمومية، ويترجم التوجّه الاستراتيجي لوزارة الصحّة نحو جودة العلاج وتحديث التجهيزات.

كلمات البحث :البروستاتا;تقنية ليزر;تونس;مستشفى شارل نيكول