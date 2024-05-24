لأول مرة في تونس: عملية استئصال ورم في قاعدة الدماغ بالمنظار عن طريق الأنف

تواصل الفرق الطبّية التّونسيّة في المؤسسات الاستشفائية العمومية سلسلة نجاحاتها في مجال جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، حيث تم اليوم الجمعة 24 ماي 2024، إجراء عملية جراحية دقيقة وللمرّة الأولى في تونس لاستئصال ورم في قاعدة الدماغ باعتماد المنظار عن طريق الأنف، بقسم جراحة الأعصاب بالمستشفى، وذلك في إطار التكوين في إختصاص جراحة الأعصاب (Cours du collège de Neurochirurgie) بمشاركة خبراء ومختصين من ألمانيا.

وتم بث هذه العملية النوعية التي دامت قرابة الأربع ساعات مباشرة من قاعة العمليات إلى طلبة وأطباء جراحة الأعصاب وأطباء إختصاص الغدد الصماء واختصاص جراحة الحلق والأنف والحنجرة، بمدرج كلية الطب بالمنستير، بحضور مختصين وأطباء من تونس وعدد من الدول الأجنبية.

وقد تمت هذه العملية بنجاح، حيث تم استئصال الورم كليّا دون مضاعفات أو الحاجة إلى الإنعاش بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية بقسم جراحة الأعصاب وقسم جراحة الأنف والحلق والحنجرة وقسم التخدير والانعاش، ومن المنتظر أن تغادر المريضة المستشفى في القريب العاجل.

هذا وسيتم، يوم السبت 25 ماي 2024 بكلية الطب بالمنستير، تقديم محاضرات حول نوعية هذه العمليات الدقيقة لفائدة الطلبة والأطباء والمختصين.

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