لأول مرة..وصول شحنة بـ 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي إلى مقاطعة هوباي الصينية

نظمت سفارة الجمهورية التونسية ببكين بتاريخ 30 مارس 2026، تظاهرة اقتصادية ترويجية بأرصفة ميناء مقاطعة هوباي الصينية بالتعاون مع مؤسسة Wuhan Yangluo .، وذلك بمناسبة وصول شحنة بـ 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي لأول مرة إلى ميناء المقاطعة.

وشهدت التظاهرة حضورا بارزا لعدد من أهم المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة هوباي على غرار مكتب الشؤون الخارجية وغرفة الصناعة والتجارة وممثلي كبرى المؤسسات الناشطة في مجال توريد وتوزيع المنتجات الغذائية بهذه المقاطعة المحورية في منطقة الوسط الصينية التي تمثل مركزا رئيسيا حيويا للعمليات التجارية مع المقاطعات المجاورة يمكّن من الانفتاح على حوالي ثلث المستهلكين الصينيين إجمالاً.

وقدّمت الوزيرة المفوضة لدى البعثة، ريم العيادي، التي كانت مرفوقة بالمستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة عبد الخالق الذكار، كلمة عرّفت خلالها بأهمية زيت الزيتون في الموروث الثقافي والحضاري لبلادنا وقدّمت عرضا عن المزايا الغذائية والصحية والتجميلية لزيت الزيتون التونسي وخصوصية مذاقه وجودته العالية التي أهّلته للحصول على عديد الجوائز العالمية، مُنوهة بالقدرة التصديرية و التنافسية العالية لتونس في هذا المنتوج الحيوي على مستوى السوق الصينية.

وقد تم تنظيم حصص تذوق لزيت الزيتون لفائدة الحضور الذين استحسنوا مذاقه وعبّرُوا عن استعدادهم لتوقيع عقود شراء مع المؤسسة الصينية المُورّدة لزيت الزيتون التونسي لتعزيز حضوره بالمنطقة، مؤكّدين ثقتهم في إقبال المستهلكين الصينيين عليه في ظل انفتاحهم على اقتناء المواد الغذائية المُورّدة ذات الجودة العالية.

