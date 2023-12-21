لافروف: نتّفق مع تونس على ضرورة وقف إراقة الدماء في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أعقاب اجتماعه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في تونس اليوم الخميس، أن روسيا وتونس وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يهدفون بشكل عام إلى السعي بشكل مستمر ومستدام لتهيئة الظروف لتنفيذ القرارات الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية. لكن « هناك انطباع يتشكل لدينا بأن الزملاء الغربيين ليسوا مستعدين أبدا للسعي من أجل ذلك ».

وشدد لافروف على أن الولايات المتحدة « تعرقل حتى القرار البسيط الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وهي ليست المرة الأولى ».

وقال لافروف: « يحاولون إغراق قضية إقامة الدولة الفلسطينية في مبادرات مختلفة مشبوهة لعقد مؤتمر تلو الآخر على أساس مبادئ تبتعد عن المبادئ المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ».

وأشار الوزير الروسي إلى أنه بحث الوضع في قطاع غزة بشكل تفصيلي مع الرئيس التونسي، حيث أجمع الطرفان على ضرورة الوقف العاجل للعنف وتهيئة الظروف لحل الوضع الإنساني « المتدهور للغاية » في غزة.

وأضاف لافروف: « على المدى الطويل ومن أجل استبعاد احتمال تكرار مثل هذه الأزمات، من الضروري حل قضية الدولة الفلسطينية بشكل نهائي وروسيا تشترك مع تونس بخصوص الضرورة الملحة لوقف إراقة الدماء في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية

« .

كلمات البحث :تونس;غزة;لافروف;مساعدات