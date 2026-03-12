مسؤول بسفارة تونس لدى لبنان: لا إصابات في صفوف الجالية التونسية بلبنان

أكد القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية لدى لبنان رضا شهيدية، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف الجالية التونسية المقيمة بلبنان إلى حد الاربعاء، في ظلّ الأوضاع الأمنية « الحرجة » التي يشهدها هذا البلد وبلدان المنطقة في الفترة الأخيرة، وتواصل الاستهدافات العسكرية.

وكشف في مداخلة على موجات الإذاعة الخاصة « موزاييك أف أم »، نشرتها المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن السفارة التونسية بلبنان، تلقت إلى حدود اليوم، 36 طلب إجلاء ومغادرة للأراضي اللبنانية، من قبل الجالية التونسية المقيمة بلبنان، أي بما يعادل 100 مواطن ومواطنة عند احتساب أفراد عائلاتهم وأبنائهم.

وشدد على أن أوضاع الجالية التونسية تحظى بمتابعة واهتمام رئيس الجمهورية، وأن وزير الخارجية على تواصل مستمر مع البعثة الدبلوماسية للاطمئنان على أوضاع الجالية. كما أن السفارة مجندة عبر خلية الأزمة التي فعّلتها منذ بداية التصعيد لمتابعة أوضاع الجالية بشكل مستمر والتواصل معهم بصفة دورية والتدخل العاجل لفائدتهم عند الضرورة، وتظلّ على ذمتهم لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

وصرح القائم بالأعمال بالنيابة، بأن السفارة على أتم الاستعداد لأجلاء الجالية التونسية بلبنان تحسباً لأي تطور محتمل، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية في تونس، لاسيما وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وكذلك مع السلطات اللبنانية.

وذكّر التونسيين الراغبين في مغادرة لبنان، بأن المجال الجوي اللبناني لا يزال مفتوحاً، حيث تواصل الناقلة الوطنية اللبنانية « طيران الشرق الأوسط » تأمين رحلات من بيروت نحو عمّان (الأردن) والقاهرة (مصر) وإسطنبول (تركيا) وعدد من العواصم الأوروبية، إلى جانب الرحلات التي تؤمنها الخطوط الجوية الأردنية نحو العاصمة عمّان.

ودعا كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة في لبنان، الى ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المستهدفة، مع الحرص على التواصل مع السفارة التونسية للإبلاغ عن أي طارئ، مشيرا الى امكانية مزدوجي الجنسية الاستفادة من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطات اللبنانية، والتي تشمل تخصيص مراكز إيواء داخل المدارس، وتقديم مساعدات مالية وعينية لفائدة المتضررين.

وذكّر بأن البعثة الدبلوماسية التونسية بلبنان، أصدرت منذ اليوم الأول للاستهدافات بلاغاً، دعت فيه أفراد الجالية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في الغرض، فضلا عن تخصيص رقم هاتف للطوارئ وبريد إلكتروني لتلقي استفسارات أبناء الجالية وتقديم الإحاطة اللازمة لهم:

- الواتساب 00961.81.369.290

- الهاتف القار 00961.5.457.431 // 00961.5.457.430

- البريد الإلكتروني ambassadetunisieliban@gmail.com

وأفاد القائم بالأعمال بالنيابة، بأن عدد التونسيين المقيمين في لبنان يبلغ أكثر من 230 مواطناً، موزعين أساساً بين الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي « صور » و »صيدا » وبعض المناطق الغربية، مبينا أن أغلب أبناء الجالية هم من حاملي الجنسية المزدوجة التونسية واللبنانية، أو من التونسيات المتزوجات من لبنانيين.

