لا ضحايا تونسيين في هجوم موسكو الإرهابي

أكد سفير تونس بروسيا طارق بن سالم في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الاثنين 25 مارس 2024، عدم وجود تونسيين في الفضاء الذي شهد الجمعة الماضي هجوما داميا في في قاعة حفلات موسيقية ضاحية كراسنوغورسك شمال غربي العاصمة الروسية موسكو وتسبب في مقتل العشرات.

وأضاف بن سالم أنه تواصل مع أغلب أفراد الجالية التونسية في موسكو وهم بخير، متابعا أن السفارة دعتهم إلى تجنب الخروج من منازلهم في هذه الفترة خصوصا أثناء الليل لضمان سلامتهم وأمنهم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز، إنّ المسلحين الأربعة الذين نفذوا الهجوم على صالة كروكوس في ضاحية كراسنوغورسك شمالي غربي العاصمة، قد اعتقلوا قبل أن يتمكنوا من عبور الحدود إلى أوكرانيا.

وتابع « كانوا متجهين نحو أوكرانيا حيث كانت لديهم نافذة لعبور الحدود، وفقا لمعلومات أولية.. وسنحدد هوية كل من وقف وراء الإرهابيين وكل من أعدّ الهجوم، وسيواجهون مصيرا لا يحسدون عليه ».

كلمات البحث :إرهابي;تونسيين;هجوم موسكو