لتعزيز رعاية الصحّة النفسية للأطفال: دليل علمي جديد للتوحّد وإجراءات قيد التّنفيذ

استقبل وزير الصحّة مصطفى الفرجاني اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، ممثلي الجمعية التونسية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، في جلسة خُصصت لتسريع إصلاحات الصحة النفسية لدى الصغار واليافعين.

وقدّم المختصون خلال اللقاء أول دليل علمي تونسي للتكفل باضطراب طيف التوحّد، وسيتم الإعلان عنه رسميًا يوم 16 ديسمبر بمستشفى الرازي، وهو خطوة عملية ستساعد العائلات والمهنيين على توحيد طرق التشخيص والعلاج.

وتطرّق الاجتماع إلى أهم الأولويات العاجلة، أهمّها تحسين رعاية الأطفال المصابين بالتوحّد والحد من الانتحار والإدمان والعنف لدى المراهقين وتقييم وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية للطفل وتوفير خدمات الطب النفسي في الولايات الداخلية، فضلا عن إطلاق منظومة الطب النفسي عن بُعد لتسهيل المتابعة.

وأكد الوزير أن الصحة النفسية ليست ملفا ثانويّا بل ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية، مع التزام الوزارة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها في أقرب الآجال.

