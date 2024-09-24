لجنة التشريع العام تنظر في مقترح تنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

عقدت لجنة التشريع العام جلسة كامل يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، خصّصتها للنظر في مقترح القانون الأساسي عدد 69/ 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي قُدّم من قبل مجموعة من النواب، مع طلب استعجال النظر.

واستمعت اللجنة خلال جلستها الصباحية الى النواب ممثلي جهة المبادرة، الذين استعرضوا خصوصيات التنقيحات المقترح إدخالها على القانون الانتخابي وأهدافها.

وخُصّصت حصّة بعد الظهر للاستماع إلى ممثل رئاسة الحكومة وإلى ممثلي وزارة العدل الذين قدّموا عديد الملاحظات من حيث الشكل والمضمون، داعين جهة المبادرة الى التفاعل معها.

هذا وتواصل لجنة التشريع العام اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 أشغالها حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

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