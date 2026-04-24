لجنة الصناعة بالبرلمان تصادق على 5 مشاريع قوانين لدعم المحطات الفولطاضوئية

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة اجتماعا صباح اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، صادقت خلاله بأغلبية أعضائها الحاضرين، على مشاريع القوانين عدد01 و02 و03 و04 و05 لسنة 2026 المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بعدد من المحطات الفولطاضوئية.

وترأس الجلسة محمد أمين المباركي، وحضرها عدنان العلوش نائب الرئيس، ومحمد علي فنيرة مقرر اللجنة، ونور الهدى سبائطي ومهى عامر ومحمد ماجدي وعبد العزيز شعباني وعصام البحري جابري أعضاء اللجنة.

وتمّت في بداية الجلسة تلاوة تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بخصوص إبداء رأيها في مشاريع القوانين عدد01 و02 و03 و04 و05 لسنة 2026.

وتمّ في مرحلة ثانية التصويت على العنوان ثم الفصل الوحيد لكل مشروع قانون ثمّ على كل مشروع قانون برمته.

وفوّضت اللجنة لمكتبها بإجماع أعضائها الحاضرين، المصادقة على التقرير وذلك بمقتضى أحكام الفصل 67 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

