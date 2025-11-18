لجنة المشاريع الكبرى: الانطلاق الفوري في انجاز أشغال عدد من المستشفيات



أقرت لجنة المشاريع الكبرى، المجتمعة الثلاثاء بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ، الانطلاق الفوري في الإجراءات الخاصّة بإعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وتهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس والتّسريع في استكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف (ب) بتالة من ولاية القصرين.

كما قررت اللجنة، في اجتماعها السادس، إدراج مشروع إنجاز وحدة تصنيع الأكياس البلاستيكية وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة بالمزونة بولاية سيدي بوزيد ضمن قائمة المشاريع الكبرى، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

ومن اهم مكونات مشروع إعادة تشغيل المركب الصناعي بالمزونة بولاية سيدي بوزيد ،إنجاز وحدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية متعددة الأحجام وطباعتها ووحدة لتعبئة الأسمدة.

وسيمكّن هذا المشروع من إعادة استغلال مركب المزّونة لاسترجاع نشاطه الأصلي بصناعة الأكياس البلاستيكية محلّيا، بدل توريدها من الخارج ممّا سيدعم النسيج الصناعي المحلّي من خلال التقليص في آجال التزوّد وفي حجم الواردات في إطار توّجه الدولة لحماية الاقتصاد الوطني وتوجيه الإنتاج لتلبية حاجيات عدد من المؤسّسات الصناعية التونسية.

كما سيسهم في إحياء النشاط الاقتصادي بجهة المزونة وبعث مشاريع تنموية قادرة على خلق مواطن شغل قارّة لفائدة شباب منطقة المزونة والمناطق المجاورة لها.

وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة أهمية التسريع في إنجاز كلّ المشاريع العموميّة بكلّ جهات البلاد واستكمالها في الآجال المحدّدة لها، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة ودفع الاستثمار والنموّ الاقتصادي والتشغيل وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وشدّدت الزنزري في آخر أعمال المجلس على ضرورة رفع كلّ التحديات والصعوبات وتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي من قبل كلّ المسؤولين بالوزارات والهياكل العمومية والولايات، للتسريع في إنجاز كلّ المشاريع العمومية ومتابعتها على الميدان بصفة متواصلة ليتم استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبالجودة المطلوبة استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وانتظاراتهم المشروعة بكامل جهات البلاد، وفق البلاغ.

وقدّم وزير الصحة، مصطفى الفرجاني عرضا حول مشاريع إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وتهيئة مستشفى بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس والمستشفى الجهوي صنف (ب) بتالة من ولاية القصرين.

كما قدّمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب عرضا حول مشروع إعادة تشغيل المركب الصناعي بالمزونة بولاية سيدي بوزيد.

كلمات البحث :المستشفيات;لجنة المشاريع الكبرى