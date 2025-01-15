لجنة المشاريع الكبرى تقر حزمة اجراءات من بينها تسريع إنجاز منصة أسواق الوسط وملعب المنزه

أقرّت لجنة المشاريع الكبرى، اليوم الأربعاء، في اجتماعها الأول، بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، إدراج عدد من مشاريع العمومية المعطّلة ضمن قائمة المشاريع الكبرى وتسريع إنجاز حزمة مشاريع من بينها إنجاز منصة أسواق الوسط والملعب الأولمبي بالمنزه ، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ليل الأربعاء إلى الخميس.

وتم خلال الاجتماع الأول للجنة المشاريع الكبرى، الذي تمحور حول دفع المشاريع العمومية ذات الأولويّة الوطنيّة، في ظل توصيات رئيس الجمهوريّة بضرورة اختصار الإجراءات وتسريع إنجاز المشاريع العموميّة لتحقيق تطلعات الشّعب ودفع التّنمية الجهويّة العادلة والمستدامة، استعراض وضعيّة عدد من المشاريع العموميّة في قطاعات ذات أولويّة تشمل المجالات الرياضيّة والصحيّة والتجاريّة والبنية التحتية.

وأقرّت اللجنة إدراج عدد من المشاريع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطّابع الاستراتيجي أو المشاريع العموميّة الكبرى المعطّلة طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024، المتعلّق بضبط الصّيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى، ضمانا لمتطلبات النّجاعة والجدوى.

وأذنت اللجنة بالانطلاق الفوري في إنجاز مشروع منصّة أسواق الإنتاج بالوسط واعتماد خيار الإنجاز على أجزاء وظيفية والإذن لوزارة الماليّة برصد وتحويل مبلغ 6 مليون دينار بعنوان التّرفيع في مساهمة المجلس الجهوي بسيدي بوزيد في رأسمال المشروع تخصّص لاقتناء 50 هكتارا، ستوضع على ذمّة هذا المشروع الوطني الذي يندرج ضمن مساهمة الدّولة لتأهيل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري ودعم الأمن الغذائي الوطني ويؤسّس لنقلة اجتماعيّة واقتصاديّة نوعيّة بولاية سيدي بوزيد والولايات المجاورة.

وأقرت اللجنة إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جملية تقدر بــ103 مليون دينار وضبط مخطّط تمويل واستحثاث إنجاز الدراسات اللازمة في الغرض والتسريع في استكمال الإجراءات والتدابير المستوجبة لدخول المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة بصفاقس حيز الاستغلال بصفة كليّة في أفضل الآجال بما يضمن تأمين مختلف الخدمات الصحيّة لفائدة المواطنين بالجهة.

وقرّرت اللجنة الانطلاق في الإجراءات المستوجبة لإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه بكل مكوناته وفقا للمواصفات والمعايير الفنيّة المعتمدة دوليّا، والعمل على الانطلاق الفعلي في بداية الأشغال خلال السّداسي الثّاني لسنة 2025.

كما أذنت بإحالة استغلال مركّب اللّحوم الحمراء ببنقردان الذي تم الانتهاء من إنجازه منذ سنة 2023 والمندرج في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة بولاية مدنين بكلفة جمليّة تقدر بــ80.2 مليون دينار، إلى شركة اللّحوم ممّا يعزّز حوكمة الاستغلال وتحقيق عائدات للاستثمار المنجز وتوفير أفضل الظروف لنجاح المشروع.

وأوصت اللجنة بترسيم الاعتمادات المبرمجة لتأهيل صيانة مسلخ شركة اللّحوم المدرجة ضمن الخطّة الوطنيّة لتأهيل وصيانة المسالخ ضمن ميزانيّة وزارة التجارة وتنمية الصادرات والإذن بالانطلاق الفوري في إنجاز الدراسات اللازمة.

ودعت اللجنة الدّيوان الوطني للتطهير للانطلاق في ربط المنطقة الحرّة ببنقردان بمحطة التطهير المنجزة حديثا بالمنطقة في أفضل الآجال واستكمال الإجراءات الترتيبيّة اللاّزمة لتمتيع هذا المشروع بمنحة الاستثمار.

وشدد المدّوري ، في مفتتح الجلسة، على أهميّة مضاعفة الجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي، وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وذكّرالمدوري بالمقاربة المتكاملة التي تمّ توخّيها والقائمة على الاسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وحذف عدد من التّراخيص ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ والتي تتضمن تقييم ومتابعة انجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السياسات العموميّة لبناء مناخ محفز للاستثمار ومحرر للطاقات لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وترأس المدوري الاجتماع الأوّل للجنة المشاريع الكبرى طبقا لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى.

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