لقاء بين قيادات اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين للتشاور حول الأوضاع في الساحة الوطنية

التقى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، بمكتبه كلا من بوبكر بالثابت عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والأستاذ بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتم خلال اللقاء التشاور حول مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية وآفاق العمل المشترك من أجل فتح حوار ضروري لحل الإشكاليات التي طالت في مختلف القطاعات وتعطلها عن مباشرة مهام التنمية وحفظ الاستقرار المجتمعي، وذلك بإيجاد حلول ملائمة وناجعة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي صونا لمكتسبات الدولة المدنية–الاجتماعية–الديمقراطية وتكريسا للوحدة الوطنية.

كلمات البحث :اتحاد الشغل;رابطة حقوق الإنسان;قيادات