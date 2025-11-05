لقاء تونسي– مصري لتعزيز التعاون الصحّي

اخر تحديث : 05/11/2025
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

لقاء تونسي– مصري لتعزيز التعاون الصحّي

انعقد مساء الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بمقرّ وزارة الصحّة، اجتماع بين رئيس ديوان وزير الصحة المبروك عون الله ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبي هاشم ستيت، بحضور سفير مصر بتونس باسم حسن وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات تعاون عمليّة تشمل تبادل الخبرات بين الهياكل الصحيّة في البلدين و دعم الشراء الموحّد للأدوية والتجهيزات لخفض الكلفة وضمان الجودة وتبادل الأطباء والتكوين المشترك وتنمية السياحة الاستشفائية.

كما استعرض اللقاء دفع الشراكة الصناعية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الطرفان عمق العلاقات التونسية–المصرية وحرصهما على تطوير شراكة صحية مستدامة تخدم الأمن الصحي الإقليمي.


