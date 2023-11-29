لقاء سعيد والحرشاني: نحو إنشاء ديوان وطني للأعلاف

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله، ظهر اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، على ضرورة الإسراع في عملية التدقيق في الانتدابات خاصة وأن النتائج الأولى لهذه العملية أظهرت العديد من التجاوزات.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل المسؤولين لمسؤولياتهم ومن لا يريد أن يتحمل المسؤولية أو يبطأ في انجاز المشاريع المكلف بالإشراف عليها بناء على حسابات سياسية صارت مفضوحة لدى الشعب التونسي فليس جدير بتحمل هذه المسؤولية.

كما تم النظر، خلال هذا الاجتماع، في عدد من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء القادم، ومن بينها خاصة مشروع الأمر الذي هو بصدد الإعداد ويتمثل في إنشاء ديوان وطني للأعلاف لأنه من غير المقبول أن يبقى هذا القطاع حكرا على عدد محدود من الأشخاص، ويبقى الفلاحون رهن الأسعار التي يحددها هؤلاء.

من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الإسراع في إنجاز عدد من المشاريع التي تم تعطيل تنفيذها منذ سنوات بحجج واهية.

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