اتصال بين وزيري خارجية تونس وفنزويلا: بحث تسهيل ولوج المنتوجات الوطنية

تلقّى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الإثنين 16 مارس 2026، اتصالا هاتفيا من قبل وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، Yván Eduardo Gil Pinto، هنأه فيها باحتفال تونس بالذكرى السبعين للاستقلال، معربا عن أخلص التمنيات لبلادنا بالمزيد من الرقي والازدهار.

مثّلت هذه المكالمة مناسبة للإشادة بمستوى العلاقات التونسية الفنزويلية، سيّما وأنّ البلدان يحتفلان هذه السنة بالذكرى الواحدة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأكّد الوزيران على أهمية العمل على هذا الرصيد الإيجابي من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه ليشمل المجالات العلمية والأكاديمية وما يتّصل بالطاقات المتجددة وتنمية المبادلات التجارية البينية وتسهيل ولوج المنتوجات الوطنية، وفي مقدمتها زيت الزيتون التونسي، إلى فنزويلا.

كما تم التطرق خلال هذه المحادثة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار آليات العمل متعدد الأطراف، من أجل الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين.

