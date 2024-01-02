للناخبين: كيفية التعرف على العمادات والمترشحين المعنيين بالدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية

ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عموم الناخبين، أنه بامكانهم معرفة إن كانت العمادات المسجلين بها معنية بالدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية عبر خدمة: *195* رقم بطاقة التعريف#

كما دعت هيئة الانتخابات الناخبين، الى زيارة موقع candidats2023.isie.tn للتعرف على مترشحي الدور الثاني.

يشار الى أن نسبة الإقبال على الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية بلغت 84ر11 بالمائة، وفاز فيها 1348 مترشّحا، وسيشمل الدور الثاني لهذه الانتخابات 781 دائرة إنتخابية، وسيكون 4 ملايين و194 ألفا و474 ناخبا معنيين بهذا الدور.

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