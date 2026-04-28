ليبيا تُحبط محاولة تهريب مواد يُشتبه في كونها مخدِّرة إلى تونس عبر منفذ رأس الجدير

ضبط أعضاء مركز جمرك ليبيا برأس الجدير شخصين من العنصر النسائي كانتا في طريقهما لمغادرة البلاد باتجاه دولة تونس، لمحاولتهما تهريب مواد يُشتبه في كونها مخدِّرة.

وذكرت مصلحة الجمارك الليبية أن هذه الضبطية وقعت أمس الاثنين، وجاءت أثناء سير العمل الاعتيادي بإحدى الفرق التابعة للمركز، حيث اشتبهت عناصر الجمارك في الشخصين، فتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وإخضاعهما للتفتيش الدقيق وفق الضوابط المعمول بها.

وأوضحت المصلحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وضبط المواد المشتبه بها وتوثيقها بمحضر رسمي، إلى جانب فتح محضر جمع استدلالات بالخصوص. كما جرى التنسيق مع النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالة ملف القضية إليها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأكدت المصلحة استمرارها في أداء واجبها الوطني بكل يقظة وحزم، والتصدي لكافة أشكال التهريب، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار البلاد وحماية المجتمع.

