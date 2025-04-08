ليل الثلاثاء: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار والحرارة بين 8 و19 درجة

يتواصل الوضع الجوي بقية اليوم الثلاثاء وبداية الليل، ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط وجهتي صفاقس وقفصة وسحب عابرة ببقية الجهات ثم ضباب محلي آخر الليل.

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، أما البحر قليل الاضطراب فمتموج.

تتراوح الحرارة ليلا بين 08 و 13 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط وبين 14 و 19 درجة ببقية الجهات.

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