مؤسسة القروض لاعادة الإعمار الألمانية تمنح تونس 8.78 مليون يورو في شكل هبات لتمويل مشاريع تنموية

تولّى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 11 ديسمبر 2024، في إطار تعزيز التعاون التونسي الألماني في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والرقمنة، التوقيع بمعيّة Andrea Hauser، نائبة رئيس مؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية (KFW)، على عقود دعم مالي بعنوان هبات بقيمة 8.78 مليون أورو لتمويل مشاريع تنموية بتونس، وذلك بحضور Elisabeth Wolbers، سفيرة جمهورية ألمانيا الفدرالية بتونس.

وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين نسبة التزوّد بالماء الصالح للشرب والحماية من الفيضانات وتنمية الرقمنة في الإدارة التونسية والنهوض بالتجارة والاستثمار بتونس خاصّة في الطاقات المتجدّدة.

وكان للوزير محادثة مع المسؤولة الألمانية أعرب خلالها عن عراقة التعاون القائم بين تونس وألمانيا والرغبة في توطيده لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الدولة التونسية، مُعربا عن تطلّعه إلى مزيد العمل من أجل الارتقاء بالشراكة التونسية الألمانية إلى أسمى المراتب على الصعيد الثنائي وفي إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي.

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