«مؤسسة فداء» :الشروع في صرف المنح المدرسية والجامعية لابناء شهداء الاعتداءات الارهابية وابناء شهداء الثورة وجرحاها

أعلنت مؤسسة فداء أنها ستشرع في صرف المنح المدرسية والجامعية لأبناء شهداء الاعتداءات الارهابية وأبناء شهداء الثورة وجرحاها بعنوان السنة الدراسية والتكوينية والجامعية 2024/2025

وأشار بلاغ صادر اليوم عن مؤسسة فداء، إلى أن هذه المنح التي تسند بداية من السنة التحضيرية، تتراوح قيمتها بين 880 دينار و3300 دينار سنويا حسب المستوى الدراسي للمنتفع وتوزع شهريا لمدة 10 اشهر مع منحة شهرية اضافية في مفتتح كل سنة بعنوان العودة المدرسية والجامعية.

ودعت المؤسسة الراغبين في الحصول على المنح الشهرية المدرسية والجامعية والتكوينية الى ارسال ملفاتهم الى مؤسسة فداء متضمنة الوثائق المطلوبة طبق القائمة التي نشرتها المؤسسة على صفحتها بشبكة التواصل فايسبوك، مضيفة أنه يمكن ايداع الملفات مباشرة بمقر المؤسسة بالعاصمة او ارسالها عن طريق البريد ابتداء من اليوم الاثنين.

وكان رئيس مؤسسة « فداء » أحمد جعفر اعلن في نوفمبر 2023 إنّ المؤسسة شرعت في تمكين حوالي 400 تلميذ وطالب من ابناء شهداء وجرحى الثمورة والعمليات الارهابية من منح دراسيّة للسنة الدراسية المنقضية تتراوح قيمتها الجملية السنوية ما بين 880 دينار و 3300 دينار حسب المستوى الدّراسي، فضلا عن تمكين أبناء الشهداء والجرحى من السّكن الجامعي آليّا .

يشار إلى أنّ « مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها »، محدثة بمقتضى مرسوم صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 9 أفريل 2022.، وانطلقت في عملها بعد تعيين رئيس لها في 25 جوان 2023

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