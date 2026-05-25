مؤسسة «فداء» تُعلن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية لفائدة منظوريها

أعلنت مؤسسة « فداء »، عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها، تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، بمقتضى الأمر عدد 67 المؤرخ في 30 أفريل 2021.

وأفادت المؤسسة، في بلاغ نشرته اليوم الإثنين، بأنه تم تنزيل جريات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي، بداية من شهر جانفي 2026، مبينة أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 و396 دينارا، حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق.

وأكدت حرصها المتواصل على الايفاء بكل التعهدات القانونية المرتبطة بحقوق منظوريها، ومتابعة اجراءات اصدار النصوص التطبيقية ذات العلاقة، وفق القواعد المعمول بها في هذا المجال.

