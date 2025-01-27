مؤسسة فداء ستشرع في إسناد جرايات شهرية لفئات من مستحقيها

أعلنت « مؤسسة فداء » للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، في بلاغ أصدرته الإثنين 27 جانفي 2025، أنها ستشرع في إسناد ثلاثة أصناف من الجرايات الشهرية، إثنان منها لفائدة صنفين من جرحى الثورة، والصنف الثالث لفائدة أولي الحق من جرحى الثورة

وأوضحت « مؤسسة فداء » ، أن هذه الجرايات الشهرية ستسند لجرحى الثورة الذين تقل نسب سقوطهم البدني المستمر التي حددتها اللجنة الطبية المختصة عن 6% ولا يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل، وجرحى الثورة الذين يمارسون نشاطا مهنيا وقتيا أو عرضيا أو موسميا بمقابل، إضافة إلى أصول وأرامل وأبناء جرحى الثورة الذين توفوا قبل عرضهم على اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء (جريح الثورة المتزوج وجريج الثورة الأعزب الذي توفي قبل عرضه على اللجنة الطبية المختصة).

ودعت المعنيين بالأمر الى تقديم ملفاتهم إلى « مؤسسة فداء » للحصول على الجرايات المذكورة، على أن تتضمن الملفات الوثائق المطلوبة طبقا للقائمات المصاحبة لهذا البلاغ، والواردة بموقعها على شبكة الانترنات، مبيّنة أنّه يمكن إيداع الملفات مباشرة بمقر المؤسسة أو إرسالها عن طريق البريد في ظرف مغلق يحمل اسم جريح الثورة وعدده الرتبي الوارد بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 لسنة 2021.

وحدّدت المؤسسة في بلاغها، الوثائق المطلوبة للانتفاع بهذه الجراية التي ستشرع في منحها طبقا لما نصّ عليه القانون عدد 1 المؤرخ في 9 جانفي 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 ، واستنادا لأحكام الفصلين 19 و 36 مكرر من هذا المرسوم.

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