ماجول والطبوبي يبحثان ضرورة المحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل ودعم المقدرة الشرائية

انعقد صباح اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، لقاء بين سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بمقر منظمة الأعراف.

وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وخاصة ضرورة مواصلة العمل من أجل المحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل ودعم المقدرة الشرائية للأجراء.

من جهة أخرى عبر الطرفان عن دعمهما المطلق للقضية الفلسطينية ووقوفهما مع الشعب الفلسطيني وإدانتهما للعدوان الوحشي الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة، داعين إلى وقف هذا العدوان فورا وحماية المدنيين الفلسطينيين وتوفير ما يحتاجونه من مساعدات إنسانية وإمدادات حيوية.

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