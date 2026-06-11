مالطا: ضبط شحنة من الكوكايين تزن 113 كيلوغراماً محملة على متن حاوية تنتظر إعادة شحنها إلى ليبيا

أعلنت السلطات المالطية عن ضبط شحنة من « الكوكايين » تزن 113 كيلوغراماً محملة على متن حاوية في ميناء مالطا الحر كانت تنتظر إعادة شحنها إلى ليبيا .

وقالت السلطات المالطية ، إن الشحنة اكتشفت عند إجراء سلطات الجمارك عملية فحص الحاوية، كانت مخبأة بين البضائع المصرح بها، القادمة من كوستاريكا، وفتحت السلطات تحقيقا بشأنها.

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت ضبطها سفينة ترفع علم جزر القمر والمحمّلة بشحنة الكوكايين والمقدرة ما بين 30 و45 طنا، في ميناء لاس بالماس بإسبانيا وضبط 23 شخصا كانوا على متنها.

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