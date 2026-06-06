مباراة ودية (تونس – بلجيكيا): صبري اللموشي يؤكد عدم رضاه عن النتيجة ويقرّ بفشل اختياراته

عبّر صبري اللموشي مدرب المننتخب التونسي لكرة القدم عن استيائه في الندوة الصحفية التي عقبت الهزيمة الثقيلة لنسور قرطاج أمام نظيره البلجيكي بنتيجة 0 – 5 في المباراة الودية التي أقيمت السبت على ملعب الملك بودوان ببروكسيل.

واعترف صبري اللموشي الذي بدا عليه التأثر، بأن النتيجة ألمته بشدة وأنه غير راض عنها إطلاقا، واصفا أداء لاعبيه بأنه « غير مقبول بتاتا ».

وأقرّ بأنه لم يستطع استخلاص أي دروس إيجابية تذكر من المباراة، باستثناء أداء اللاعب آدم عروس الذي لعب في غير مركزه وتمكن من احتواء لاعب بلجيكي لا يمكن السيطرة عليه وفق تعبيره.

كما ذكر حارس المرمى مهيب الشامخ باعتباره اللاعب الأكثر لمسا للكرة، وهي إحصائية شير إلى معاناة المنتخب التونسي في لقاء اليوم ، على حدّ وصفه.

وأصرّ صبري اللموشي على أن هذه المباراة، رغم صعوبتها، ستمنحه دروسا قيمة، متسائلا عن كيفية ايجاد أي شيء ايجابي بقبول المنتخب لـ 5 أهداف قبل أن يقرّ بأن الجانب المريح في المباراة هو عدم وقوع إصابات بين اللاعبين.

وعن مجريات المباراة، اعتبر صبري اللموشي أنه لا يجب انتظار المبادرة باللعب حتى يصبح الفريق بعشرة لاعبين في اشارة الى اقصاء اسماعيل الغربي، موضحا أنّ المحاولات الهجومية التونسية قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة تزامن مع تغييرات مخطط لها مسبقا.

وصرح أنّ احد التغييرات التي كان مخططا لها لم تجر بسبب سيناريو طرد أحد اللاعبين، قائلا بصريح العبارة حول هذا المنعرج « عندما يكون الفريق بعشرة لاعبين، يكون الأمر صعبا، ولكن عندما يكون بعشرة لاعبين فقط أمام فريق كهذا، تصبح المهمة مستحيلة ».

وأقرّ اللموشي بفشل اختياراته بشكل عام قائلا في هذا الصدد : « لم يكن أي من الخيارات التي اتُخذت في المباراة موفقة، سواء على مستوى اللاعبين أو التغييرات أو التشكيلة الأساسية ».

واختتم اللموشي تصريحه بمخاطبة الجماهير التونسية التي سافرت الى بروكسيل بالقول انه لم يتوقع أن تسير مباراة بلجيكا على مثل هذا النحو، مجددا وعده بتقديم المنتخب التونسي أفضل ما لديه في كأس العالم رغم عدم رضاه عن أداء فريقه.

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