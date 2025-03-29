مبارزة – كأس العالم لسلاح السابر: التونسي فارس الفرجاني يخرج من الدور ثمن النهائي

اخر تحديث : 29/03/2025
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

فارس الفرجاني

خرج المبارز التونسي فارس الفرجاني من الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس العالم لسلاح السابر المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابيست اثر خسارته أمام الكوري هانسول ها بنتيجة 12-15 اليوم السبت.

وكان فارس الفرجاني أزاح قبل ذلك الأوكراني اندري ياغودكا بنتيجة 15-14 في دور 64 والايطالي بييترو توري بنتيجة 15-10 في دور 32.

يذكر ان فارس الفرجاني (27 عاما) كان قد احرز الميدالية الفضية لسلاح السابر خلال دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة بالعاصمة الفرنسية باريس.


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