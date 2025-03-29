مبارزة – كأس العالم لسلاح السابر: التونسي فارس الفرجاني يخرج من الدور ثمن النهائي

خرج المبارز التونسي فارس الفرجاني من الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس العالم لسلاح السابر المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابيست اثر خسارته أمام الكوري هانسول ها بنتيجة 12-15 اليوم السبت.

وكان فارس الفرجاني أزاح قبل ذلك الأوكراني اندري ياغودكا بنتيجة 15-14 في دور 64 والايطالي بييترو توري بنتيجة 15-10 في دور 32.

يذكر ان فارس الفرجاني (27 عاما) كان قد احرز الميدالية الفضية لسلاح السابر خلال دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة بالعاصمة الفرنسية باريس.

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