مباشرة أبحاث ضد المنذر الزنايدي وإدراجه بالتفتيش

ذكرت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، حنان قداس، مساء اليوم الاربعاء، ان النيابة العمومية بهذا القطب القضائي أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الابحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنايدي كما تم ادراجه بالتفتيش.

واضافت قداس في بلاغ تلقته وكالة تونس افريقيا للانباء أن الاذن بالبحث تم تبعا لما » تم رصده من قيام محمد منذر الزنايدي بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة قالت انها تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها و رئيسها « .

واعتبرت الناطقة أن من شأن تلك المقاطع « ادخال البلبلة وبث الرعب بين السكان » مضيفة ان الاذن الموجه من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد الزنايدي (74 عاما) يتعلق بـ » تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم » التي قالت قداس « ان البحث قد يكشف عنها » مضيفة ان الابحاث لا تزال جارية.

وتقدم الزنايدي بملف ترشحه الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل لكن لم يتم إقرار ترشحه من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

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