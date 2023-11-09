مبروك كورشيد يٌقرر رفع دعاوى جزائية ضدّ عصابات حرّضت ضده واستهدفته بالإشاعات

أعلن وزير أملاك الدولة السابق ورئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، عن قراره رفع دعاوى جزائية على معنى مرسوم عدد 54 وتكوين عصابة مفسدين على معنى أحكام الفصل 131 م ج في حق العصابات التي تُحرّض ضدّه ومن استهدفه بالإشاعات الكاذبة .

واعتبر كورشيد أن مستهدفيه هم إما المدفوع لهم من الداخل وما أسماها بعصابات « الدبوات » الذين تم سجنهم ومصادرة املاكهم في سنة 2017 عندما كان وزيرا لاعتقادهم بأنه من وضعهم بالسجن، وهم أيضا المدفوع لهم من الخارج وخاصة منظمة أنا يقظ ، موجها سهام اتهامه لبعض المحامين والصحفيين.

وكان كورشيد قد نفى يوم أمس، ما تم الترويج له بخصوص إيقافه.

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